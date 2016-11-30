Kastamonu’da merkez ve ilçelerinde sabaha karşı başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde giderek etkisini arttırmaya devam ediyor. Yer yer 30 santimetreyi aşan kar nedeniyle, yüksek kesimlerde ve bazı köylerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Türkiye’nin önde gelen hayvan pazarları arasında yer alan ve çarşamba günleri kurulan canlı hayvan pazarına gelen besici ve tacirler, kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda zor anlar yaşadı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, canlı hayvan pazarında trafiği durma noktasına getirdi. Zincir ve çekme halatı bulunmayan bazı araçlar yolda kalırken, yolda kalan araçların yardımına ise Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Etkili olan

Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Şekercioğlu, “İlimiz ekonomisinde büyük paya sahip olan, çarşamba günleri kurulan hayvan pazarında bugünkü yağan kar yağışı ile büyük sıkıntı yaşanmıştır. Pazara tek noktadan giriş ve çıkışın yapılması sıkışıklığa, tıkanmalara neden olmuştur. Bu sıkışıklık kazalara davetiye çıkarmaktadır. Yetkililerden alternatif çıkış yolunun bir an evvel yapılmasını beklemekteyiz” dedi.

Yetkililer, karla mücadele ekiplerinin yolların kapanmaması için aralıksız çalıştığını belirtti.

Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU