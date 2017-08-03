Kastamonu’da kavşakta feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Devrekani Kavşağında Mustafa Şen (32) idaresindeki 37 BK 070 plakalı kamyonet ile Mustafa Çömez yönetimindeki 28 NH 794 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası adeta kavşakta can pazarı yaşanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye ekipleri ve Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince araçlardan güçlükle çıkartılabildi. Kazada kamyonetin altında kalan 30 yaşındaki Sema Şen ile otomobil içerisinde sıkışan Mustafa Çömez, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan sürücü Mustafa Şen (32) ile Yaşar Şen (57), Hümeyra Şen (4) ve 1 yaşındaki bebek Yunus Emre Şen, otomobilde bulunan Seda Çömez (25) ile Fahri Çömez (3) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası jandarma ekipleri, kavşakta geniş güvenlik önlemleri alırken, kazaya bakmaya çalışan meraklı vatandaşları ise olay yerinden güçlükle uzaklaştırabildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa Çömez ile Seda Şen ise, Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Devrekani Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Tatilden dönerken geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde ikamet eden Mustafa Çömez, eşi Seda Çömez ve oğlu Fahri Çömez ile birlikte Kastamonu’nun Abana ilçesine tatile geldiler. Burada tatillerini geçiren Çömez ailesi, memleketi Ilgaz ilçesine dönmek isterken Devrekani Kavşağında kazaya karıştı. Bu kazada Mustafa Çömez hayatını kaybetti, eşi ve oğlu da yaralandı.

Abana’daki tatilleri, Facebook’ta son paylaşımları oldu

Ilgaz’dan Abana ilçesine tatile gelen Çömez ailesi, bir süre denize girdikten sonra Kent Ormanında vakit geçirdiler. Burada yemeklerini de yiyen Çömez ailesi, aynı zamanda tatillerinden de sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta da fotoğraflar paylaştı. Bu paylaşımlarının üzerinden yaklaşık 2 saat sonra Devrekani Kavşağında geçirdikleri kazada Mustafa Çömez yaşamını yitirdi.

Öte yandan Şen ailesinin de, Seydiler’in Çerçiler Köyünden oldukları öğrenildi.

Vedat Yunus İkizoğlu