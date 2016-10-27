Edinilen bilgiye göre, Şenpazar-Ağlı ilçeleri arasındaki yolun Aksarkaya Tüneli mevkiinde Şenpazar’da mermer ocağı sahibi 65 yaşındaki Yusuf Geçkin idaresindeki 34 BG 9979 plakalı kamyonet, virajda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yusuf Geçkin, olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Geçkin’in cenazesi, Şenpazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.