Kastamonu'da öğrencileri taşıyan pat pat devrildi: 1 Ölü, 5 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Küre'nin Güllüce ve Topçu Köyünde ikamet eden öğrenciler, velileri ile birlikte TEOG tercihlerini yapmak üzere İnebolu'nun Kabalar İlköğretim Okulu'na hareket ettiler. Naim Çakal (41) yönetimindeki patpat adı verilen tarım aracına binen öğrenciler ve velileri, Kabalar Köyüne geldikleri esnada freninin boşalması nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Devrilen aracın altında kalan Güllüce Köyü Muhtarı Cemil Aksoy'nun kızı 14 yaşındaki Aysel Aksoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Patpat aracında bulunan 14 yaşlarındaki Sinem Karagöz ve Nursel Aksoy, Selma Aksoy (38), Ali Aksoy (62) ile sürücü Naim Çakal (41) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan iki tanesi Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cemal İlyasoğlu