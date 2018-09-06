Kastamonu’da şiddetli fırtına, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Kastamonu’da etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Kastamonu-Daday karayolunda ağaçlar yola devrildi. Ulaşımın tek yönlü kontrollü olarak sağlandığı yolda karayolları ekipleri ile vatandaşlar, ağaçları iş makineleri yardımıyla yoldan kaldırdı. Özellikle Daday’da etkili olan sağanak yağışla birlikte çıkan şiddetli fırtına, üç hayvan ahırını yıktı. Daday’a bağlı Kızılörencik Köyü Erdemler Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa Basmacıgil’e ait içinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırlar, şiddetli fırtına nedeniyle yerle bir oldu. Fırtınanın yıktığı ahırlarda bulunan hayvanlar ise ahırların yıkılması nedeniyle dışarıda kaldı.

Ahır ve hayvanların sahibi Mustafa Basmacıgil, köylerinde fırtına nedeniyle oluşan hortum sonucunda doğal afet yaşadıklarını belirtti. Hortumun bazı evlerin çatılarını uçurduğunu anlatan Basmacıgil, “Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Bazı evlerin çatısı da zarar gördü, ahırlar yıkıldı. Zararımız çok, yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz” dedi.

Ayrıca Seydiler ilçesine bağlı Odabaşı Köyünde de yağış, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Dolu yağışının etkili olduğu bölgede, fındık büyüklüğünde yağan dolu ekili arazilere zarar verdi.

Serkan Yılmaz

