Diğer
Kategoriler

Kastamonu’da şiddetli fırtına, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Kastamonu’da etkili olan sağanak yağışla birlikte kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtınanın yaşandığı Daday’da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, bir ahır da yıkıldı.

Kastamonuda şiddetli fırtına, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

06 Eylül 2018 15:42

Kastamonu’da etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Kastamonu-Daday karayolunda ağaçlar yola devrildi. Ulaşımın tek yönlü kontrollü olarak sağlandığı yolda karayolları ekipleri ile vatandaşlar, ağaçları iş makineleri yardımıyla yoldan kaldırdı. Özellikle Daday’da etkili olan sağanak yağışla birlikte çıkan şiddetli fırtına, üç hayvan ahırını yıktı. Daday’a bağlı Kızılörencik Köyü Erdemler Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa Basmacıgil’e ait içinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırlar, şiddetli fırtına nedeniyle yerle bir oldu. Fırtınanın yıktığı ahırlarda bulunan hayvanlar ise ahırların yıkılması nedeniyle dışarıda kaldı.

Ahır ve hayvanların sahibi Mustafa Basmacıgil, köylerinde fırtına nedeniyle oluşan hortum sonucunda doğal afet yaşadıklarını belirtti. Hortumun bazı evlerin çatılarını uçurduğunu anlatan Basmacıgil, “Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Bazı evlerin çatısı da zarar gördü, ahırlar yıkıldı. Zararımız çok, yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz” dedi.

Ayrıca Seydiler ilçesine bağlı Odabaşı Köyünde de yağış, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Dolu yağışının etkili olduğu bölgede, fındık büyüklüğünde yağan dolu ekili arazilere zarar verdi.  

Serkan Yılmaz
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç