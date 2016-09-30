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Kastamonu'da silahlı kavga: 3 yaralı

Kastamonu’da alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.


30 Eylül 2016 15:16

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu merkeze bağlı Kıyık köyünde Mustafa K. ile babası Muzaffer K., iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden İhsan B. (24) ve Kadir D. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine Mustafa K. ve babası Muzaffer K. ile İhsan B. ve Kadir D., birbirlerine ateş etmeye başladı. Çıkan silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği Mustafa K., İhsan B. ve Kadir D. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan zanlı Muzaffer K. ise, jandarma ekiplerinin takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, jandarma ekipleri Kıyık köyünde ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Vedat Yunus İkizoğlu

Etiketler: kastamonu, silahlı kavga


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