Kastamonu’da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Abana ve Bozkurt ilçelerinde tarihi eser operasyonu düzenledi. Jandarma ekiplerince takip edilen ve ismi açıklanmayan 4 şahsın, Bozkurt ve Abana ilçe merkezi ile merkez ilçe Eşen köyündeki adreslerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince yapılan aramada 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 1 adet eski eser niteliğinde kılıç, 1 adet alan tarama cihazı, 4 adet kırıcı ucu, 1 adet dedektör şarj cihazı, 1 adet zemin arama cihazı, 1 adet dedektör kılıfı, 24 adet tarihi eser fotoğrafları ve 1 adet 10 metre uzatma kablosu ele geçirilirken, 4 adet cep telefonu ile 1 adet bilgisayara da el konuldu.

Jandarma ekipleri, 4 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vedat Yunus İkizoğlu

