Nasrullah Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti, CHP ve MHP’den oluşan siyasi partiler, çok sayıda STK ile vatandaşlar ve Kastamonu’da ikamet eden yabancı uyruklu mülteciler katıldı. İstanbul’da düzenlenen bombalı terör saldırısını protesto etmek için Milli İrade Platformu tarafından “Teröre karşı omuz omuza, bayrağını al Nasrullah’a gel” adı altında yapılan etkinlik büyük ilgi gördü. Çeşitli sloganların da atıldığı etkinlikte terör en şiddetli bir şekilde bir kez daha kınandı.

“Terör saldırılarıyla Türk milletini asla sindiremezler”

Etkinlikte konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İstiklal Savaşı’nın fitilinin ateşlendiği Nasrullah Meydanı'nda bir kez daha birlik ve beraberlik için toplanıldığını ifade ederek, “Özellikle birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu dönemde, bu gibi ortamlara çok ihtiyacımız var. Üzerimize büyük oyunlar oynanıyor. Kalleşler kalleşliklerini her zaman gösteriyorlar. Hiçbir zaman meydanda bizimle savaşamayanlar, böyle kalleş saldırılarla bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Hiçbir şekilde Türk milletini sindirebileceklerini zannetmesinler. Bu millet olduğu sürece hiçbir şey yapamayacaklar. Her şekilde bunun üstesinden geliriz. Tarihte bunu gördüler, gördüler de siniyorlar, siniyorlar tekrar çıkıyorlar. Çıkmaya da devam edeceklerdir” dedi.

Ortadoğu’nun ateşli bir bölge olduğunu ve yıllarca da Türkiye ile uğraştıklarını aktaran Başkan Babaş, “Yıllarca bizimle uğraşacaklardır. Uğraşsınlar, biz hiçbir zaman ne toprağımızdan, ne vatanımızdan, ne bayrağımızdan, ne istiklalimizden ödün vermeyeceğiz. Polisimiz bombayı görüp, halkıma zarar gelmesinde diye bombanın üzerine yatıyor. Böyle polisimiz, askerimiz olduğu sürece bizim boynumuz yere gelmez. Ben kalleşçe saldırıda şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Bunu yapanların Allah belasını versin. Biz her zaman bu meydanda olmaya devam edeceğiz. Kastamonu halkı vefakardır, cefakardır, kahramandır. Milletine de, dinine de bağlıdır. Tarihte bunu göstermiştir. Bu insanların kutsallarına kimse dokunmasın” diye konuştu.

Terör saldırısını gerçekleştiren hainlerin ve bu hainlerin başlarındaki büyük güçlerin kendilerini Ortadoğu’daki diğer ülkeler gibi zannetmemesini isteyen Başkan Babaş, “Biz dünyaya damgasını vurmuş bir milletin evlatlarıyız. Biz her zaman bu hainlerin inlerine girer, bunları yok ederiz. Güvenlik güçlerimiz de gereğini yapıyor, hainlerin inine giriyorlar. Fakat hainin hainliğinin nerede olacağı belli olmadığı için masum halkımıza ve polisimize pusu kurup saldırıyorlar. Biz şehit oluruz. Bundan onur duyarız. Birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece kimse bu kutsallarımıza dokunamayacaktır. Ne Mutlu Türk’üm diyene! Ne mutlu bu vatan için canını verene” şeklinde konuştu.

“Bizleri, tarihten silmek için hayaller kuruyorlar”

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Av. Halil Uluay ise, haçlı zihniyeti ile hareket edenlerin amaçlarına ulaşamayacaklarını belirterek, “Terörün kaynağı haçlı ordusu dediğimiz, iplerin uçları ipleri dünyanın derin güçlerinin elindeki bir sistem. Bizden bu topraklarda yaşadığımız müddetçe bizi bu topraklardan atma isteğini hep diri tuttular. Bu mesele üç beş günlük bir mesele değil. Tarihte Endülüs diye bir devlet vardı ve Avrupa haçlı zihniyeti bu medeniyeti söküp attılar. Aynı hayali bizim için kuruyorlar. Biz buraya yerleştik burası bizim devletimiz diye rehavete kapılma gibi bir anlamı yok. Endülüs için kurdukları hayalleri bizim için kuruyorlar. Biz burada üç partiyiz biz bu birlikteliği bir tuttukça hiç kimse bizim üzerimizdeki amellere ulaşamayacaklardır” ifadelerini kullandı.

“Terörün engellenmesi için ne yapılması gerekiyorsa destekçisiyiz”

CHP Kastamonu İl Başkanı Muzaffer Bıyıklı da, teröre her zaman karşı olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Ne yazık ki bir kez daha yüreğimiz yandı. Bu konuda duygularımızı ortaya koymak için toplandık. Terör varlığımızın, birliğimizin, her şeyimizin düşmanıdır. Bildiğimiz bir şey var, o da terör kahpedir, kalleştir, alçakça saldırır. Terör haindir, herkesi hedef alır, varlığımızı, birliğimizi hedef alır. Bu bakımdan teröre hep birlikte karşı çıkmalıyız. CHP adına bir kez daha ifade ediyorum ki terör nereden gelirse gelsin karşısındayız. Terörün engellenmesi için ne yapılması gerekiyorsa destekçisiyiz."

“Terör bir insanlık suçudur”

MHP Kastamonu İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı ise, insan kanından beslenen, en küçük acıma duygusuna, vicdan kırıntısına sahip olmayan şerefsiz teröristlerin yine İstanbul’da bombalı saldırı düzenlediğini hatırlatarak, şunları kaydetti: “Hainler bir kez daha sahneye çıkmışlar ve Türkiye’yi yasa boğmuşlardır. Maçka Parkı’ndaki terör saldırılarında canlarımız gitmiş, evlatlarımız şehit edilmiş, milli yürekler yanmıştır. Türkiye’yi teslim alarak yıkmak, yok etmek isteyen katiller ve destekçileri hunhar ve hayasız eylemlerine bir yenisini daha eklemişlerdir. Sonuç itibariyle 36’sı polisimiz olmak üzere 44 kardeşimiz şehit düşmüş, 150 kardeşimiz de yaralanmıştır. Bu korkunç ve kahredici terör saldırısına karşı milletimiz bir ve beraberdir. Sorumluların bulunup cezalandırılmasını, dökülen kanların yerde bırakılmamasını istemektedir. Unutulmamalıdır ki, terörizm amacına asla ulaşamayacak, Türkiye’nin çözülmesini ve bölünmesini planlayan odaklar imha edileceklerdir. Bundan kaçış ve kurtuluş yoktur. Terör bir insanlık suçudur. Fail ve tarafları ise insan canına kast eden, huzur ve barışa karşı gelen zulmün ve zilletin alçak taşeronlarıdır. Ülkemizin sosyal ve siyasal uzlaşma kulvarına girmeye başladığı günlerde kaos ve kriz tetikçilerinin devreye girmesi tesadüfi görülmemelidir.”

Türk milletinin yaşanılan melun oyunları bozmaya muktedir olduğunu söyleyen Maşalacı, “Türkiye Cumhuriyeti her türlü iğrenç ve namert operasyonu göğüsleyip ezecek güç ve kudrettedir. PKK, FETÖ, IŞİD, TAK, PYD-YPG ve DHKP-C milli vakar ve namus karşısında yerle yeksan olacaktır. Bunun başka bir alternatif ve yolu kalmamıştır. Milli beka ve barışımızı yok etme cüretini gösterenlere karşı 79 milyon tek yumruk ve tek ses hareket ederek hainlere göz açtırmayacaktır. Milli birlik ve dayanışma bağlarını daha da sağlamlaştırarak bugünleri aşmak, bu zulmeti yenmek zorunda olduğumuz iyi bilinmelidir. Türkiye terörizme karşı teyakkuzda olduğundan MHP kadroları ilkeli ve milli duruşuyla devletinin ve milletinin yanında fedakarca mücadele edecektir” dedi.



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU