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Kastamonu'da TIR ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu'da TIR ile bir kamyon, Azdavay Asarkaya tünelinde çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası bir kişi ağır yaralandı.

Kastamonuda TIR ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

09 Ekim 2016 08:01

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan Cide'ye giden demir yüklü TIR ile diğer yönden gelen kum yüklü kamyon Azdavay ilçesindeki Asarkaya tüneli çıkışında kaygan olan yolda çarpıştı. Görgü tanıklarının iddialarına göre, yağan yoğun yağmur sonrası kayganlaşan yolda virajı alamayan kamyon, Kastamonu'dan Cide'ye gitmekte olan TIR'a çarptı. Yaşanan kaza sonrası araç içinde sıkışan kamyon sürücüsü Mehmet Kışlaoğlu, olay yerine gelen ekiplerce, yoğun uğraş sonucu kurtarıldı. Yaşanan kaza sonucu ağır yaralanan ve vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğu öğrenilen Mehmet Kışlaoğlu, 112 acil sağlık ekiplerince Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşanan kaza sonrası ekiplerce soruşturma başlatıldı. 

Mehmet Salman

Etiketler: kastamonu, kaza, TIR ile kamyon


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