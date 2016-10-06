Edinilen bilgiye göre, Taşköprü istikametinden Hanönü ilçesi istikametine seyir halinde bulunan Mustafa Özdemir yönetimindeki 37 EF 260 plakalı otomobil, Taşköprü SEKA mevkisine geldiği sırada hemen önünde seyreden Ferdi A. idaresindeki 05 LE 608 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada araç şoförü Mustafa Özdemir ağır yaralanırken, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Kemal Acar ise, kaza yapan otomobil içerisine sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, ölen Kemal Acar’ı otomobil içerisindeki sıkıştığı yerden güçlükle çıkartabildi. Taşköprü Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kemal Acar’ın cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akif Doğan