Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü...

Kaza, saat 14.00 sıralarında Tosya ilçesi D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle seyir halinde olan 21 yaşındaki Özcan Çetin, bir anda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki taşlık alana çarparak savruldu. Savrulan otomobil içerisindeki sürücü Çetin ise camdan fırlayarak asfalt yola düştü. Düşmenin etkisiyle kanlar içerisinde kalan sürücüyü gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayı duyan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi

Kazayı haber alan Çetin'in yakınları olay yerine geldiklerinde genç kuaförün cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdiler. Tosya ilçesinde kuaförlük yapan gencin cesedi cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesi sonrasında Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.