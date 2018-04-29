Diğer
Kategoriler

Kastamonu’da trafik kazası: 5 yaralı...

Kastamonu’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı...

Kastamonuda trafik kazası: 5 yaralı...

29 Nisan 2018 19:55

Edinilen bilgiye göre, Hanönü Taşköprü karayolu Esertepe mevkisinde, Kastamonu’dan Samsun’a gitmekte olan Cevat Ö. idaresindeki 37 EY 447 plakalı otomobil ile Kastamonu’dan Samsun istikametine gitmekte olan Ferdi B. idaresindeki 55 BBL 62 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Cevat Ö. ve diğer araçta bulunan sürücü Ferdi B., Esra Bülbül, Nejla Malat ve 8 yaşındaki Umut Eymen Bülbül yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.  

Emre Yılmaz

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç