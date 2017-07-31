Kastamonu'da trafik kazası: 7 yaralı - 31 Temmuz 2017

Kaza Çatalzeytin Çatak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul’dan Türkeli Çatak köyüne gelmekte olan Bülent Çetin (32) yönetimindeki otomobil, Çatak köyü Değirmenönü mahallesinde viraja geldiğinde mıcırlı yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Bülent Çetin, hamile olduğu öğrenilen Hamide Çetin(30), Ümit Çetin (38), Sena Nur Çetin(6), Seda Nur Çetin(5), Gamze Nur Çetin (12), Hande Nur Çetin (9) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilçe hastanesinde sevk edildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Hamide Çetin ve Seda Nur Çetin Kastamonu’ya sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.