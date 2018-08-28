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Kastamonu’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu’da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kastamonuda traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

28 Ağustos 2018 21:44

Edinilen bilgiye göre, bağlı Dursunlar köyünde ikamet eden Hayati Sarıca idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada traktörde yolcu olarak bulunan Fazıl Sarıca, olay yerinden hayatını kaybetti sürücüsü ise ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralı traktör sürücüsü Hayati Sarıca, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati Sarıca’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

Öte yandan olay yerinden hayatını kaybeden Fazıl Sarıca ise, olay yerin inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Vedat Yunus İkizoğlu 

 

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