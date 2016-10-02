Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Haliloba köyünde Tufan Savcı (23) idaresindeki römorklu traktör, şarampole yuvarlanarak devrildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan traktör sürücüsü Tufan Savcı ile traktörde bulun Halit Savcı (70), Satiye Savcı (68), Elif Nida Savcı (8), Tuğba Nur Savcı (23) ve Ceremsu Ciğerci ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin yapılması sonrası Araç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tufan Savcı, Halit Savcı, Satiye Savcı ve Elif Nida Savcı hayatını kaybetti. İlk müdahaleleri yapılan ve iki aylık hamile olduğu öğrenilen Tuğba Nur Savcı ve Ceremsu Ciğerci ise, Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İki aylık hamile olan Tuğba Nur Savcı’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlhan Yazan - Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU