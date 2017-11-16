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Kastamonu’da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kastamonuda traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

16 Kasım 2017 21:06

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Akpınar Köyünde Sadık B. yönetimindeki 37 PR 107 plakalı otomobil, Ali Ç. idaresindeki 37 PA 098 plakalı römorklu traktörü sollamak istediği esnada traktörün ön tekerine çarpması sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Çarpmanın etkisi ile traktör yolun kenarında bulunan şarampole düştü, otomobil ise traktörün ardından yolun kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü Sadık B. (61) ile traktörde bulunan Hamide K.(38) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Serkan Yılmaz
 

 

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