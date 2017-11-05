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Kastamonu'da traktörün altında kalan yaşlı adam öldü

Kastamonu’nun merkeze bağlı Kirenli köyünde 75 yaşındaki yaşlı bir adam, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kastamonuda traktörün altında kalan yaşlı adam öldü

05 Kasım 2017 19:37

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akkaya Kirenli köyünde ikamet eden 75 yaşındaki Zekeriya Softa, komşusuna oturmaya gitti. Bir süre sonra komşusundan dönen Zekeriya Softa, traktörü şarampole devirdi. Traktörün altında kalan Zekeriya Softa, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise incelemelerde bulundu. Softa’nın cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. 

Vedat Yunus İkizoğlu
 

Etiketler: kastamonu, kaza

 

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