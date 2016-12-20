Karadenizli balıkçılar, Kastamonu’nun Cide açıklarında 500 ton hamsi avladı. Avlanan hamsiler, Cide Balıkçı Barınağından tırlara yüklenerek Türkiye’nin dört bir yanına sevk edildi. Avlanan yaklaşık 500 ton hamsi, balıkçı tezgahlarına inmesiyle birlikte fiyatlarda da gözle görülür bir düşüş yaşandı. Yeterli hamsi olmadığı için 12,5 TL’ye kadar çıkan hamsi fiyatları, yakalanan 500 ton hamsinin ardından 7,5 TL’ye kadar geriledi. Hamsi fiyatlarının düşmesiyle birlikte balıkçı tezgahlarında yoğunluk yaşanırken, balık alan vatandaşlar fiyatların düşmesinden memnun kaldıklarını söyledi.

Sefa Balıkçılık sahibi Sırrı Sefaoğlu ise, Cide açıklarında yakalanan 500 ton hamsinin bereketli geldiğini ve işlerinin açıldığını belirterek, “Cide’ye balığa gelen balıkçı tekneleri yaklaşık 50 ton veya 100 ton civarlarında balık yakaladı. Avlanan bu balıklar Türkiye’nin her tarafına nakil oldu. Bu Allah’ın bir bereketidir. Hamsi bolluğu yaşanınca bizler de balık fiyatlarını düşürdük. Balık fiyatları, her zaman bolluk veya kıtlık üzerine kuruludur. Yani borsa gibi düşünün, bol olursa ucuzlar, az olursa pahalılaşır. Hamsiyi en son 12,5 TL’den sattık, şu anda fiyatlarımızı 7,5 TL’ye kadar düşürdük” dedi.

Vedat Yunus İkizoğlu