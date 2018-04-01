Kastamonu’da yangın: 1 ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı İğdir Köyünde felç hastası olan Salih Oral’a ait evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Alevler, kısa sürede tüm evi kapladı. Yangın esnasında evde mahsur kalan felç hastası Salih Oral ile eşi Nazmiye Oral, mahalleli tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen Salih Oral ile eşi Nazmiye Oral, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Küre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, evde bulunan tüplerinde patlaması sonucu evin yakınında bulunan samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine yangın mahalline Küre, Ağlı, Devrekani, Seydiler’e bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerinde destek verdiği yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınabildi. Çıkan yangında 1 ev ve yanında bulunan samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Vedat Yunus İkizoğlu