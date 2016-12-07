Edinilen bilgiye göre, Aşağı Hatıpbağı Mahallesi Altıkulaç Caddesi'nde dün gece saatlerinde, 5 katlı apartmanın 5. katında oturan Emrullah Kara, eşi ve iki çocuğu evde televizyon seyrediyordu. Bu sırada alt katların baca borularının geçtiği yan odalarında yangın çıktı. Soba borusunun bacaya bağlandığı küllüğün yerdeki halının üzerine düşmesi ile başlayan alevleri karşı apartmanda oturan komşu fark etti. Mutfak camlarından karşı binanın bir odasında alevlerin yükseldiğini fark eden Süha Altınöz ve ailesi önce itfaiyeye haber verdi. Ardından komşusunun kapısına giderek evde oturan Emrullah Kara'ya odanın birinden alevlerin yükseldiğini söyledi. Bunun üzerine eşi ve iki çocuğunu evden alarak uzaklaşan Emrullah Kara ve ailesi yangından şans eseri yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen İnebolu Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına altı. Maddi hasarlı olayda can kaybı olmazken, odadaki bütün eşyalar kullanılamaz hale geldi.