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Kastamonu'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Ankara’dan Kastamonu'nun Tosya ilçesine giden bir otobüste yapılan aramada bir yolcunun üzerinde eroin ve esrar yakalandı.


29 Kasım 2016 16:30

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Tosya ilçesine gitmekte olan yolcu otobüsünü durduran Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, otobüste yaptıkları aramada yolcu olarak bulunan T.Y.’nin üzerinde 0.595 gram eroin ile 2.45 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri, T.Y.’yi “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlarından işlem yapıldı. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda polis ekipleri, T.Y.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından T.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Sedat Ağacıkoğlu
KASTAMONU


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