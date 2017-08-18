Kastamonu’dan kurban yüklü 160 tır, İstanbul bölgesine sevk ediliyor

Kastamonu’nun Ağlı ve Devrekani ilçesinden Kurban Bayramı için yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların yüklü olduğu 160 tır, İstanbul bölgesine dualarla sevk ediliyor.

Bu kapsamda Ağlı ilçesinde kurbanlık hayvan sevkiyatı nedeniyle tören düzenlendi. Törene katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Yaman, Kastamonu’nun Türkiye’de hayvan deposu olarak bilindiğini söyleyerek, “İstanbul’a kurbanlık hayvan sevkiyatı müracaatında Türkiye’nin yarısı Kastamonu’dan oldu. En büyük sevkiyat ise ilimizden Ağlı ve Devrekani ilçemizden oluyor. Bu yüzden bizim ilimiz Türkiye’de kurbanlık hayvan deposu oluyor. Ağlı ilçemizin rakımı yüksek olmasından dolayı beslenen hayvanlarında kalitesi yüksek oluyor. Çünkü hayvanlarımız çoğunlukla merada otluyor. Temiz su içip kaliteli yem ile besleniyor. Bu yüzden hayvanlarımızın etleri çok leziz oluyor” dedi.

5 yıldır Kastamonu’da görev yaptığını söyleyen Yaman, “Her yıl İstanbul bölgesine hayvan sevk sayısı ne yazık ki azalıyor. Üretmeye mecburuz, üretirsek daha güçlüyüz. O yüzden üreticilerimizin inadına üretim yapması gerekiyor. İnadına yetiştirelim, sizde kazanın ülkemizde kazansın” diye konuştu.

Yaman, önümüzdeki günlerde Ağlı ilçesinde Siyez Buğdayının ekimine başlanacağını ifade ederek, “Siyez buğdayının üretimi yanı sıra işlemesini de artık Kastamonu’nun yapması gerekiyor. Bakanlığımız, siyez buğdayının paketlenmesi ve işlenmesi adı altında destek veriyor. Bu desteği size verebiliriz” şeklinde konuştu.

Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak ise, Devrekani ilçesinden sonra en çok kurban sevkiyatının Ağlı ilçesinden gerçekleştiğini belirterek, “İnşallah alternatif ürünler arasında siyez buğdayı da girecek. Ayrıca sarımsak üretimi için Tarım İl Müdürlüğümüz destek verecek” ifadelerini kullandı.

Ağlı Ziraat Odası Başkanı Şükrü Özsoy da, Ağlı’da yaklaşık 8 bin büyükbaş ve bin küçükbaş hayvan varlığının bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “İlçemiz nüfusunun 2 bin olduğu görüldüğünde kişi başına yaklaşık 4 büyükbaş hayvan düşmektedir. Buda ilçemizde yaşayan halkın büyük kısmının geçiminin hayvancılık ile sağladığını göstermektedir. Her yıl olduğu gibi bu yılda ilçemizde doğal ortamlarda yayla ve meralarda beslenen ve et kalitesi ve lezzeti açısından takdir ve tercih edilen büyükbaş hayvanlarımızı İstanbul başta olmak üzere Ankara ve diğer büyük şehirlere ilçemizden kurbanlık hayvan sevkiyatı yapmaktayız. İstanbul’da Bayrampaşa, Eyüp ve Kağıthane ilçelerindeki kurbanlık hayvan pazarlarına bu yıl bin 100 büyükbaş hayvan göndermekteyiz. Bunun yanı sıra 700 büyükbaş hayvan da diğer büyükşehirlere ilçemizden gitmektedir. İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız Avrupa yakasında Bayrampaşa Eyüp ve Kağıthane ilçelerindeki kurbanlık hayvan pazarlarında Ağlımızın kaliteli kurbanlıklarını bulabilirler. Bu sene kurbanlıklarımızı dualarla yolcu etmek istedik. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı yolculuklar diler, bol ve bereketli kazançlar elde etmelerini temenni ederiz”

Konuşmaların ardından kurbanlık hayvan sevkiyatları için kurban kesildi, ardından yapılan dua ile birlikte tırlara yüklenen kurbanlık hayvanlar İstanbul bölgesine gönderildi.

Kastamonu’da kurbanlık hayvan sevkiyatında Devrekani ilçesinden bir tırda 25 hayvan olmak üzere 100 tır, Ağlı ilçesinden de 60 tır İstanbul bölgesine ilk etapta sevk edildi.

Vedat Yunus İkizoğlu