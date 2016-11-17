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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.


17 Kasım 2016 15:37

İlçe merkezine sağanak yağmur şeklinde devam eden soğuk hava dalgası, ilçenin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İnebolu ile Kastamonu arasında ulaşımı sağlayan yolun 995 rakımlı Çuha Doruğu mevkisinde gece başlayan kar yağışıyla kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Karayolları 152'nci Şube Şefliği ekipleri sabah saatlerinden itibaren yolda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler aksaklıklar yaşadı ancak kar çalışmaları sonrası ulaşım aksamadı.

Cemal İlyasoğlu
KASTAMONU

Etiketler: kar, kastamonu


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