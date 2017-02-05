Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Kastamonuspor 1966, Aydınspor 1923’ü yendi

Kastamonuspor 1966, Aydınspor 1923’ü yendi

Kastamonuspor 1966, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta karşılaştığı Aydınspor 1923’ü sahasında 2-1 yendi.

Kastamonuspor 1966, Aydınspor 1923ü yendi

05 Şubat 2017 18:17

Spor Toto 2. Lig maç sonucu: Kastamonuspor 1966: 2 - Aydınspor 1923: 1

Stat: Gazi
Hakemler: Yakup Bakır xx, Özgür Fatih Kalaycı xxx, Ahmet Ulu xxx
Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır xxx, Hasan Ayaroğlu xx (Arda Havar dk. 78 x), İbrahim Kaş (Kerem Şenas dk. 46 x), Erkan Sekman xx, Ufuk Özbek xx (Yaşar Çetin dk. 56 xxx), İskender Alın xxx, Batuhan İşçiler xxx, Faruk Öcal xx, Alaaddin Okumuş xx, Mehmet Çakır xx, Salih Sefercik xxx
Aydınspor 1923: Evren Özyiğit xxx, Erdi Bakırcı xx, İsmail Hacıhafızoğlu xx, Mustafa Tahir Babaoğlu xx, Görcan Gözüm xx, Şamil Ünal xxx (Burak Balcı dk. 87 ?), Reşo Akın xx, Oğuzhan Kayar xx, Nezir Özer xxx, Berat Ali Genç xxx
Goller: Hasan Ayaroğlu (dk. 60), İskender Alın (dk. 72) (Kastamonuspor 1966), Berat Ali Genç (dk. 67) (Aydınspor 1923)
Kırmızı Kart: Ulaş Güler (dk. 90+4) (Aydınspor 1923)
Sarı Kartlar: Alaaddin Okumuş, Batuhan İşçiler, Kerem Şerak, Arda Havar (Kastamonuspor 1966), Şamil Ünal (Aydınspor 1923) 

Vedat Yunus İkizoğlu 

Etiketler: aydınspor 1923, Kastamonuspor 1966


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!