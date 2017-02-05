Spor Toto 2. Lig maç sonucu: Kastamonuspor 1966: 2 - Aydınspor 1923: 1
Stat: Gazi
Hakemler: Yakup Bakır xx, Özgür Fatih Kalaycı xxx, Ahmet Ulu xxx
Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır xxx, Hasan Ayaroğlu xx (Arda Havar dk. 78 x), İbrahim Kaş (Kerem Şenas dk. 46 x), Erkan Sekman xx, Ufuk Özbek xx (Yaşar Çetin dk. 56 xxx), İskender Alın xxx, Batuhan İşçiler xxx, Faruk Öcal xx, Alaaddin Okumuş xx, Mehmet Çakır xx, Salih Sefercik xxx
Aydınspor 1923: Evren Özyiğit xxx, Erdi Bakırcı xx, İsmail Hacıhafızoğlu xx, Mustafa Tahir Babaoğlu xx, Görcan Gözüm xx, Şamil Ünal xxx (Burak Balcı dk. 87 ?), Reşo Akın xx, Oğuzhan Kayar xx, Nezir Özer xxx, Berat Ali Genç xxx
Goller: Hasan Ayaroğlu (dk. 60), İskender Alın (dk. 72) (Kastamonuspor 1966), Berat Ali Genç (dk. 67) (Aydınspor 1923)
Kırmızı Kart: Ulaş Güler (dk. 90+4) (Aydınspor 1923)
Sarı Kartlar: Alaaddin Okumuş, Batuhan İşçiler, Kerem Şerak, Arda Havar (Kastamonuspor 1966), Şamil Ünal (Aydınspor 1923)
Vedat Yunus İkizoğlu