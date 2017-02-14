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Kasten yaralama suçuna 7 yıl 6 ay hapis

Elazığ'da silahla bir kişiyi kasten yaraladığı iddia edilen şahsa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.


14 Şubat 2017 12:14

Elazığ'da 6 ay önce otomobil içerisinde Abdullah Demir'i silahla vurarak yaralayan Zafer Yıldırım'ın hakkında devam eden mahkemenin karar duruşması görüldü. 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Yıldırım ve avukatı katıldı.

Mahkemede savcı, sanığı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Müvekkili hakkında verilen mütalaaya katılmadıklarını belirten sanık avukatı ise, verilecek cezaya haksız tahrik maddesinin uygulanarak sanığın tahliyesini istedi.

Son sözü sorulan sanık Yıldırım, “Benim öldürme kastım yoktu, kendimi kurtarmak için silahımı çekip ateş ettim. Takdir mahkemenin" dedi.

Mahkeme heyeti sanığa kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 7 yıl 6 ay hapis, ruhsatsız silah bulundurmaktan ise 10 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: elazığ, kasten yaralama


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