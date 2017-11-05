Katalan lider Belçika polisine teslim oldu

Madrid hükümetinin görevden aldığı Katalan Lider Carles Puigdemont ve beraberindeki 4 bakan Belçika polisine teslim oldu. İspanya'daki mahkeme, Puigdemont ve bakanların gözaltına alınmasını talep etmişti.

Geçtiğimiz gün Belçika Federal Savcılığı Belçika'ya kaçan Puigdemont ve 4 bakan hakkında yasal sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgi vermişti. İsmi geçen kişilerin bulunduktan sonra soruşturma hakiminin karşısına çıkacaklarını ve hakimin de karar vermek için 24 saatinin olduğu ifade edilmişti.

Büşra Altınkaya