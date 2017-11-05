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Katalan lider Belçika polisine teslim oldu

Katalan Lider Carles Puigdemont ve 4 bakan Belçika polisine teslim oldu.

Katalan lider Belçika polisine teslim oldu

05 Kasım 2017 15:52

Madrid hükümetinin görevden aldığı Katalan Lider Carles Puigdemont ve beraberindeki 4 bakan Belçika polisine teslim oldu. İspanya'daki mahkeme, Puigdemont ve bakanların gözaltına alınmasını talep etmişti.

Geçtiğimiz gün Belçika Federal Savcılığı Belçika'ya kaçan Puigdemont ve 4 bakan hakkında yasal sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgi vermişti. İsmi geçen kişilerin bulunduktan sonra soruşturma hakiminin karşısına çıkacaklarını ve hakimin de karar vermek için 24 saatinin olduğu ifade edilmişti. 

Büşra Altınkaya 

 

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