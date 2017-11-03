Katalan lider için tutuklama kararı çıkarıldı

Puigdemont'un Belçikalı avukatı Paul Bekaert, İspanyol bir yargıçın, görevden alınan Katalan lider için tutuklama kararı çıkardığını bildirdi. Bekaert, "Az önce müvekkilimden kendisi ve kendisi ile birlikte Belçika'da olan 4 bakanı için İspanya'da tutuklama emri çıkartıldığını duydum. Puigdemont burada kalacak ve kalışı sırasında Belçika makamlarıyla iş birliği halinde olacak" dedi.

İspanya savcılığı, yüksek mahkemeden, Belçika'ya giden Katalonya Lideri Carles Puigdemont'un ülkeye dönüp ifade vermemesi durumunda, Avrupa genelinde tutuklama emri çıkartılmasını talep etmişti. İspanyol yargısının, aralarında Katalonya Özerk Yönetimi hükümetinin eski lideri Carles Puigdemont'un da bulunduğu ayrılıkçı siyasetçiler hakkında yasal süreç başlatmasının ardından, eski Katalan liderin avukatı, Puigdemont'un Belçika'da ifade vermesini istediğini belirtmişti.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından Katalonya'nın yönetimini görevden almış, parlamentoyu feshetmiş ve 21 Aralık için erken seçim çağrısında bulunmuştu. Puigdemont ise bu gelişmelerin ardından hakkındaki suçlamalardan dolayı Belçika’ya gitmişti.

Öte yandan, binlerce Katalan görevden alınan sekiz bölge bakanının tutuklanmasına karşı protesto gösterileri düzenledi.