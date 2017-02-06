İspanya’nın özerk bölgesi Katalonya’nın eski lideri Artur Mas, bugün mahkeme önüne çıkacak. 2014 yılında gerçekleştirilen referandum nedeniyle “sivil itaatsizlikle” suçlanan Artur Mas’ın mahkemeye çıkacağı Barcelona’da binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Mahkemenin yapılacağı cadde üzerinde toplanan Mas destekçileri, “Bağımsızlık, bağımsızlık”, “İspanya adalet sistemi kahrolsun”, ”Oylama istiyoruz” sloganları attı. Mas, Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen Katalonya’nın İspanya’dan ayrılması için 2014 yılında referandum düzenlemek ve yasaları çiğnemekle suçlanıyor.

Savcı, Mas ve iki arkadaşının 10 yıla kadar devlet dairesindeki görevinden uzaklaştırılmasını istiyor. Ancak Mas, Katalanların “ifade özgürlüğünü” kullandığını savunuyor.