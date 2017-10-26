Katalonya erken seçime gidiyor

Katalanya Özerk Yönetimi’nin gerçekleştirdiği referandum nedeniyle Madrid yönetimi ile gerginlikler yaşanmıştı. Katalan lideri Carles Puigdemont bölgesel parlamentoyu feshederek, erken seçime gitme kararı aldı. Katalonya’da 20 Aralık’ta bölgesel seçim gerçekleştirilmesi planlanıyor. Seçimin gerçekleştirilmesi ve bağımsızlık karşıtı partilerin kazanması halinde Katalan lider, referandum sonucunun tanınmasında ısrar edemeyecek.

El Periodico gazetesi hafta sonu yayınladığı kamuoyu yoklamasında, erken seçimde de 2015 yılında yapılan seçime benzer sonuçların çıkabileceğini ortaya koydu. Raporda, 2015 yılında yapılan seçimde bağımsızlık yanlısı partiler azınlık hükümeti kurmuştu. Katalonya’da seçmen 1 Ekim’de sandık başına giderek bağımsızlık yönünde oy kullanmıştı. Oy verenlerin yüzde 92’si bağımsızlığa 'evet' demişti. Madrid hükümeti ise sonuçları Anayasa’ya aykırı kabul etmiş, Katalan lidere net bir karar verilmesi için 19 Ekim’e kadar süre tanımıştı. Katalonya yerel hükümetinden herhangi bir açıklama yapılmaması üzere Madrid hükümeti, Katalonya’nın özerkliğini askıya alacak 155. maddenin devreye sokulacağını duyurmuştu.