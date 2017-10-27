Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti

Katalonya Özerk Yönetimi, bağımsızlık kararı aldığını duyurdu. İspanya’da merkezi hükümet Katalonya’nın özerkliğini durdurmayı oylarken, Katalan parlamentosunda tek taraflı bağımsızlık ilan edildi.

İspanya'dan jet yanıt

Katalonya yönetiminin tek taraflı bağımsızlık kararının ardından İspanya yönetiminden de kritik karar geldi. Madrid yönetimi Katalonya'nın özerkliğini kaldırdı. Senato'da yapılan oylamada 155. maddenin yürürlüğe girmesi kabul edildi. Böylece Katalonya’nın doğrudan yönetilmesine karar verildi.