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Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti

İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi, tek taraflı bağımsızlık ilan etti. Kara sonrası İspanya Senatosu'ndan jet bir hamle geldi.

Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etti

27 Ekim 2017 16:14

Katalonya Özerk Yönetimi, bağımsızlık kararı aldığını duyurdu. İspanya’da merkezi hükümet Katalonya’nın özerkliğini durdurmayı oylarken, Katalan parlamentosunda tek taraflı bağımsızlık ilan edildi.

İspanya'dan jet yanıt

Katalonya yönetiminin tek taraflı bağımsızlık kararının ardından İspanya yönetiminden de kritik karar geldi. Madrid yönetimi Katalonya'nın özerkliğini kaldırdı. Senato'da yapılan oylamada 155. maddenin yürürlüğe girmesi kabul edildi. Böylece Katalonya’nın doğrudan yönetilmesine karar verildi.

Etiketler: Katalonya, Katalonya Özerk Yönetimi

 

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