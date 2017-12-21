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Katalonya’da oylar sayılıyor

İspanya’nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi’nde halk yerel parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere bugün sandık başına gitti, oy verme işlemi tamamlandı.

Katalonyada oylar sayılıyor
Katalonya’da oylar sayılıyor - Foto Galeri

21 Aralık 2017 23:39

İspanya’nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi’nde halk 135 üyeli yerel parlamentonun yeni üyelerini belirliyor. Katalonya’da birlik yanlıları ile karşıtları erken genel seçim için oy verme işlemi sona erdi ve oy sayımı başladı. Yerel saatle 09.00'da başlayan oylama yerel saatle 20.00'da sona erdi. Yerel saatle 18.00'da Katalan yetkililer tarafından yapılan açıklamada katılımın yüzde 68 olduğu, bu rakamların 2015 yılındaki katılıma göre yüzde 5 fazla olduğu belirtildi.

Katalonya’da 1 Ekim’de, İspanya Hükümeti’nin tüm çabalarına rağmen 2.2 milyon Katalan seçmen sandık başına gitmişti. İspanya’nın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddettiği bağımsızlık referandumunun ardından Katalan yönetimi ve İspanya arasında gerginlik yaşanmış ülkede çatışmalar çıkmıştı. İspanya’nın reddettiği referanduma katılımın da düşük olduğu gerekçesiyle tartışmalar büyümüştü. 27 Ekim’de İspanya’da merkezi hükümet Katalonya’nın özerkliğini durdurmayı oylarken, Katalan parlamentosunda tek taraflı bağımsızlık ilan edilmişti. Katalonya’nın tek taraflı hamlesinin ardından İspanya hükümeti anayasanın 155. maddesini uygulayarak parlamentoyu feshetmişti. Böylece Katalonya’nın doğrudan yönetilmesine karar verilmişti. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, bağımsızlık kararı alan Katalonya özerk yönetimini görevden aldıklarını ve 21 Aralık'ta Katalonya'da erken seçim yapılacağını açıklamıştı.
 

Pablo Jimenez
 

 

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