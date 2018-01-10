Katalonya’nın bağımsızlık yanlısı partileri anlaştı

Katalonya'nın bağımsızlığından yana olan iki ana parti JxCat ve ERC Katalan hükümeti Generalitat'ın başkanlığını sürdürmek üzere aralarında anlaşmaya vardı.

Toplantıya halen Brüksel’de bulunan Carles Puigdemont ve ERC partisinin lideri Oriol Junqueras hala hapishanede olduğu için partinin iki numaralı ismi Marta Rovira katıldı. Anlaşmayla beraber Puigdemont'un kendisini başkan yapmaya teşebbüs etmesine rağmen, bunu başarmak için kullanılacak formül henüz net değil.

Puigdemont İspanya'da dönerse tutuklanacağı için dikkate alınacak iki seçenek var. Birincisi yokluğunda görüntülü bir şekilde internet üzerinden başkanlığı yürütmek, ikincisi ise bir vekil aracılığıyla başkanlığı yürütmek. Nihai formülün 21 Aralık seçimlerinin sonucundan çıkan parlamentonun ilk oturumunun yapılacağı 17 Ocak tarihiden önce belirlenmesinin gerekli olduğu düşünülüyor.

Ayrıca, seçilmiş milletvekillerinden Oriol Junqueras (ERC), Jordi Snchez ve Joaquim Forn (JxCat) hala hapiste olması gibi sıkıntılı bir durum da söz konusu. Üç milletvekili parlamentonun ilk oturumuna katılabilmek için hakimden izin isteyeceklerini açıkladı. Buna Brüksel'de Juigdemont ile kalan milletvekilleri ile beraber 5 milletvekilini de ekleyince artan belirsizlikle birlikte, Artur Mas Pdecat partisinin başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Bununla birlikte, bağımsızlık hareketinin önemli bir başka ismi olan Carles Mundo (ERC), yeni parlamentodaki görevinden istifa ettiği açıkladı.

Pablo Jimenez