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Katalonya'nın eski liderinden Rajoy'a çağrı

Katalonya’nın eski lideri Carles Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’a seslenerek, 21 Aralık’ta yapılan ve ayrılıkçı partilerin hükümet kurma çoğunluğuna ulaştığı parlamento seçimlerinin sonuçlarını kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Katalonyanın eski liderinden Rajoya çağrı

31 Aralık 2017 14:47

Katalonya’nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin ardından görevden alınan, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasıyla Brüksel’e sığınan Katalonya’nın eski lideri Carles Puigdemont, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’a seslenerek 21 Aralık’ta yapılan seçimlerin sonuçlarını kabul etmesi gerektiğini söyledi. Brüksel’de konuşan Puigdemont, “Seçim sandıkları konuştu, demokrasi konuştu, herkes kendisini açıklama hakkına sahip. Rajoy, sonuçları kabul etmek için ne bekliyor” dedi. Bunun, demokratik davrandığını iddia eden İspanya için bir fırsat olduğunu savunan Katalan lider, Madrid hükümetinin neden olduğu hasarı gidermesi çağrısında bulundu.

Katalonya, özerk yönetimin tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrasında feshedilen 135 üyeli parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitmişti. 21 Aralık’ta yapılan seçimde ayrılıkçı partiler hükümet kurma çoğunluğuna ulaştı. 

 

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