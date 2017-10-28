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Katalonyanın yönetimi Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz'e verildi

İspanya merkezi hükumeti Katalonya’nın özerkliğini lağvetti, bölgenin yönetimi Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria'ya verildi. Barselona'nın Belediye Başkanı Ada Colau Madrid’in bölgeye müdahalesini kınarken Katalonya’nın bağımsızlıktan yana olan partileri de tenkit ederek barışa karşı kamikaze yaptıklarını söyledi.

Katalonyanın yönetimi Başbakan Yardımcısı Soraya Saenze verildi

28 Ekim 2017 16:09

Katalan Parlamentosunun Cuma günü yaptığı oylama ile bağımsızlığını ilan etmesinin ardından İspanya hükümeti bugün resmi bültenle Katalan liderlerini görevden alarak yönetimini Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria verdi. İspanya’nın eski İçişleri Bakanı ise Katalonya’nın Emniyet Genel Müdürü oldu.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy Cuma günü Katalon bölge parlamentosunu lağvetmiş hükumet başkanını da görevden almıştı. Gece boyu Katalonya'nın bağımsızlığı karşıtı ve yanlısı gösteriler sürdü. Cumartesi günü de Madrid’de Anayasa ve İspanyanın birliği için büyük bir yürüyüş düzenlendi.

Cumartesi günü erken saatlerde İspanya hükumeti bir bülten yayınlayarak Katalonya Başkanı Puigdemont ve hükumet üyelerini görevden aldı. Merkezi hükumet daha sonra Madrid hükumeti Katalonya özerk yönetiminin polis gücü başkanı Josep Llus Trapero lvarez görevden azletti. Yerine yardımcısı Ferran Lpez'i Polis teşkilatının başına getirdi.

Katalonya İspanya'nın en büyük özerk bölgesiydi. Bölgenin kendi parlamento, Polis kuvvetleri, yayın organı, hükumeti ve başkanı vardı. Dışişleri, silahlı kuvvetleri ve mali politika merkezi hükümet tarafından yürütülüyordu.
Barselona'nın Belediye Başkanı Ada Colau, Madrid’in bölgeye müdahalesini kınarken Katalonya’nın bağımsızlıktan yana olan partileri de tenkit ederek barışa karşı kamikaze yaptıklarını söyledi.

 

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