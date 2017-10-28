Katalonya'yı Soraya Saenz de Santamaria yönetecek

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, yapılan gizli oylamada tek taraflı bağımsızlığın ilan edilmesinin ardından Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Charles Puigdemont'u görevden alarak, yerine yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria'yı getirdi. Ayrıca resmi gazetede yayınlanan kararnamede İspanya'nın eski iç işleri bakanı a Katalonya'nın Emnniyet Genel Müdürü görevine getirildi.

Puigdemont, Rojay'un kendini görevden almasının ardından Marid'in kararını tanımayacaklarını belirterek, "Anayasa'nın 155. maddesinin işleme konulması, Katalanların iradesine bir saldırı ve demokrasiye aykırıdır" ifadelerini kullandı.