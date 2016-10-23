Özel uçakla saat 13.30’da İstanbul’a gelen Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde İstanbul Valisi Vasip Şahin ve bazı yetkililer tarafından karşılandı. Havalimanı Devlet Konukevi önüne yanaşan Boeing 747 tipi uçaktan inen Hamad Al Sani, apronda kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. Katar Emiri Hamad Al Sani’ye yaklaşık 10 araçlık bir konvoy eşlik etti.

Katar Emiri Şeyh Hamad Al Sani, Tarabya Köşk’ünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.