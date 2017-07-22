Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'den Türkiye'ye teşekkür

Katar Emiri Şeyh Temim, ülkesinin emsali görülmemiş bir kampanya ile karşı karşıya kaldığına vurgu yaparak, Kuveyt’in arabuluculuğu ABD, Türkiye ve Almanya’nın krizi çözmek için gösterdiği çabaları takdir ettiğini söyledi. Temim, "Bize karşı bu kampanya önceden planlanmıştı. Biz testi geçtik. 2022’de Dünya Futbol Kupası’nı daha güçlü bir şekilde yapacağız" dedi.

Şeyh Temim, "Dünya, Katar halkının emsali görülmemiş karalama kampanyasına karşı moralini korumasına hayranlık duydu. Katar terörizmle tavizsiz savaşıyor. Katar’ın bu konudaki rolünü dünya tanıyor" dedi.

Şeyh Temim, dört ülkenin Katar’ın dış politikasına müdahale etmek ve basın hürriyetini engellemek istediğini söyledi.