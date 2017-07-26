Katar Emiri Thani mahkeme kararıyla otelini tahliye ettirdi

Katar Kraliyet Ailesi üyesi (Emir) Şeyh Nasser Ahmed Ali A. Al Thani’ye ait olan Marmaris ilçesi İçmeler sahilindeki 5 yıldızlı Munamar Otel, 2011 yılında Güney yıldızı otelcilik işletmesi A.Ş’ye yıllığı 1 milyon dolara kiraya verildi. Ancak aradan geçen 2 yılın sonunda Emir Thani, avukatları aracılığı ile işletme sahibine oteli satışa çıkaracağını söyleyip boşaltmasını istedi. İşletmeci , otele 9 yüz bin dolar masraf ettiğini ve turizm acenteleri ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını vazgeçmesi durumunda büyük zararı olacağını söyleyerek zararının karşılanması durumunda otelden çıkabileceğini söyledi.Fakat Emiri’in avukatları sadece 5 yüz bin dolar ödeyebileceklerini söyleyince ,Emir ile kiracısı şirket mahkemelik oldu. Katar Emiri karşı tarafa açtığı tahliye davasını kazandı . Vakit kaybetmeden otele gelen avukatlar kararı otel yetkililerine tebliğ edip derhal tesisi boşaltmalarını istedi. Otel işletmecileri tesiste 400 turistin kaldığını tahliye işlemleri için 10 gün süre verilmesini istedi. Ancak karşı tarafın avukatları bunu kabul etmeyerek polis eşliğinde otele gelip tahliye işlemlerine başladı. . Otelde yapılan inceleme ardından avukatlar, polis ve çalışanlar ile birlikte odalara çıkarak kapılarını çalıp tahliye edileceğini terk etmelerini istedi.

Güney Yıldızı Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Gündoğan, “ 2010 yılında bu oteli 5 yıllığına yıllık 1 milyon dolara kiraladık. Otelin işletmeciliğini aldığımızda tamamen harabe idi.900 bin dolar masraf yapıldı ve kiradan düşüldü.5 yıl süreyle kanun bana ne hüküm ettiyse yerine getirerek düzenli kiramı ödedim. Kira kontratı 2015 yılında bittiğinde masaya oturduk ve yıllık 1 milyon 200 bin dolar vermemi, yapılan masrafları ödemeyeceklerini bildirdiler. Bizlerde kabul etmedik ve Emir Thani avukatlar aracılığıyla tahliye davası açtı. Bizlerde alacağımızı alabilmek için alacak davası açtık. 1,5 yıl süren mahkeme aşamasında dört gün önce tahliye kararı verildi. Gelen avukatlara otel de müşteri olduğunu tahliyenin sıkıntı vereceğini ve turistlerin mağdur olacağını söylememize rağmen dinlemediler. Bize bırakın turizm sezonu bitmesine bir gün bile süre vermediler. Sizlerin de gördüğünüz gibi şu an otelimizde kalan çoğunluğu yabancı turist olmak üzere 400 kişi tahliye ediliyor. Tahliye edilenlere otel de bulamadılar ve kimse müşterilere yardımcı olmuyor. Güney Yıldızı şirketi olarak bizim Emir Thani’ye bir borcumuz yok aksine 7 yıldır yaptığımız masraflarla birlikte 4 milyon 750 bin dolar alacağımız var. Şu an alacak davamız devam ediyor. Burada tahliye olayı tamamen bir rezalet. Yabancılar ve tatilciler isyan etmiş durumda” dedi.

Tahliye işlemlerinin devam ettiği otel de Emir Thain’in avukatları iş bitiminde yazılı basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.

Vural Efecik

