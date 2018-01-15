Diğer
Kategoriler

Katar Emiri Türkiye'ye geliyor...

Katar Emiri El Sani Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için bugün Türkiye'ye geliyor.

Katar Emiri Türkiyeye geliyor...

15 Ocak 2018 11:13

Ayrıntılar geliyor...

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç