Katar Havayolları’nda hedef her gün Adana’ya uçmak

Katar Havayolları’nın Adana’dan Katar’ın başkenti Doha’ya haftanın üç günü planlanan uçuşları başladı. Hamad Uluslararası Havalimanı’ndan saat 07.20’de kalkan Airbus A320 cinsi QR 438 sefer sayılı uçak saat 11.25’de Şakirpaşa Havalimanı’na iniş yaptı.

“Adana’da bizim dördüncü noktamız”

Daha sonra bir otelde basın toplantısı düzenleyen Katar Havayolları Ticaretten Sorumlu Kıdemli Başkan Ehab Amin, Türkiye’nin havacılık sektöründe büyüyen bir Pazar olduğunu belirtti. Amin, daha sonra şunları kaydetti:

“Katar Havayolları olarak son derece bilinen bir havayolu şirketiyiz. En hızlı genişleyen ve büyüyen havayolu şirketlerinden bir tanesiyiz. Dünyada 206 uçağımız ve 150’den fazla noktaya uçuş ağımız var. Bu büyüme planları içerisinde Doğu Avrupa’yı da göz önünde bulundurup büyüyoruz. Türkiye, havacılık pazarı açısından son derece büyüyen pazarlardan bir tanesi. İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarına uçuşlarımız, Ankara’ya uçuşlarımız gerçekleşiyor. Çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdik. Adana’da bizim dördüncü noktamız”.

“Marka değeri olan bir havayolu şirketiyiz”

Adana’dan Katar’a gitmek için çok talep olduğunu ifade eden Ehab Amin, “Baktığımız zaman bu uçuşla ilgili çok sağlıklı talep olduğunu görüyoruz. Ön talepler oldukça yüksek. Hali hazırda bilinen bir havayolu şirketiyiz. Marka değeri olan bir havayolu şirketiyiz” diye konuştu.

Öte yandan, Amin, haftada 3 olan uçuş sayısını 7’ye çıkartmak için çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.

Umutcan İşledici