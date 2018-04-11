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Katar ile Türkiye arasında dev anlaşma

Katar ile Türkiye arasında toplam 5.2 milyar dolar tutarında doğalgaz ve petrokimya tesisi yatırımı üzerine anlaşma imzalandı.

Katar ile Türkiye arasında dev anlaşma

11 Nisan 2018 10:19

Katar ile Türkiye arasında 5.2 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalandı. Metcap enerji yatırımları ve Fusion Dynamics, Türkiye’de toplam 5.2 milyar dolar tutarında doğalgaz ve petrokimya tesisi yatırımı için anlaşmaya vardı. Firmalar, Trakya’da doğalgaz temelli 2,6 milyon ton metanol ve 1 milyon ton hafif olefin üretebilecek kapasiteye sahip bir kimyasal tesis kuracak. Devlet teşvikleriyle desteklenen yatırımın, ülkenin cari açığını 1,4 milyar dolar düşürmesi bekleniyor.

Türkiye’ye yatırım yapacak olan şirketler, ayrıca 1.2 milyar dolarlık 550 megavatlık bir doğalgaz kombine çevrim santralini de tamamlayacaklar. Türkiye’nin Kırklareli ve Karaman illerinde inşaatı başlayan tesisin, Türkiye’nin toplam elektrik üretim ihtiyacının yaklaşık yüzde 5’ini karşılaması planlanıyor.

Müştak Saygın

 

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