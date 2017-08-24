Katar, İran’a yeniden büyükelçi gönderiyor

Katar Dışişleri Bakanlığının resmi sitesinde yer alan haberde, Katar’ın İran ile her alanda ikili ilişkileri geliştirmek istediğine vurgu yapıldı. Suudi Arabistan liderliğindeki dört körfez ülkesinin, terör örgütlerine finans sağladığı iddiasıyla Katar’la bütün ilişkilerini kesmesinin ardından İran, Katar’a 5 uçak dolusu gıda maddesi göndermişti.

Suudi Arabistan İran ile yeniden diplomatik ilişkiler başlatıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran ve Riyad’ın diplomatik ilişkiler başlatacağını söyledi. Zarif, diplomatik ilişkilerin hac görevinin yerine getirilmesinden sonra eylül ayının ilk haftasında başlayacağını ifade etti. Her iki ülke diplomatlarının büyükelçilik ve konsolosluklarını teftiş etmelerinin iki ülke arasında 2016 yılında kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden başlayacağının işareti olduğu kaydedildi.

Öte yandan, İran ve Suudi Arabistan’ın birbirlerini özellikle Suriye ve Yemen’de karmaşa çıkarmakla suçlaması üzerine ilişkiler gerilmişti. Geçen yıl, Suudi Arabistan'ın, Tahran ajanı olmakla suçladığı Şii din adamı Nimr el Nimri'yi idam etmesinden sonra iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti. İran, ayrıca Suudi Arabistan’ı DEAŞ’ı desteklemekle de suçlamıştı.