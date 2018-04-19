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Katar, Suudi Arabistan’daki '1. Ortak Körfez Kalkanı' tatbikatına katıldı

Katar Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan'da aralarında Türkiye'nin de olduğu 23 ülkenin katılımıyla düzenlenen "1. Ortak Körfez Kalkanı" tatbikatına katıldığını duyurdu.

Katar, Suudi Arabistandaki 1. Ortak Körfez Kalkanı tatbikatına katıldı

19 Nisan 2018 00:28

Katar Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin öncülüğünde Katar silahlı kuvvetlerinin Katar, Suudi Arabistan’da düzenlenen ve geçen pazartesi günü sona eren "1. Ortak Körfez Kalkanı" tatbikatına katıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, Genelkurmay Başkanı Şahin’in Suudi mevkidaşı Fayyad el-Ruvaili'nin daveti üzerine Körfez Kalkanı tatbikatının son etkinliklerine katıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde ülkenin doğusundaki Eş-Şarkiye bölgesinde düzenlenen 1. Ortak Körfez Kalkanı eğitim aşaması 21 Mart'ta başlamış, 1 Nisan'dan itibaren de fiili tatbikata geçilmiş ve 16 Nisan’da sona ermişti.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır terörizme destek verdiği gerekçesiyle Katar’la diplomatik ilişkilerini kesmişti.  

Raed Mah’D Khalil Subaih

 

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