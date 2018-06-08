Katar Ticaret Odası İstanbul’a geliyor

Katar Ticaret Odası, 27-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı (BAKAF2018) için İstanbul’a gelecek. Ticaret Odası olarak Türkiye’de ilk kez bir fuar organizasyonunda yer alacak Katar ile BAKAF2018 kapsamında iş geliştirme forumu da düzenlenecek.

İstamonu Fuarcılık tarafından, İstanbul Fuar Merkezi 9'uncu Hall’de Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin turizm ve yatırım alanındaki tanıtımını amaçlayan BAKAF2018’deki iş forumunu bölge adına Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası üstlenecek.

İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadeniz, milli fuarcılık hizmetiyle hareket ettiklerini söyleyerek “Artık dünyanın trendi ulusal tanıtımlardan daha çok şehirlerin tanıtımı ile alakalıdır. Şehirler ulusların tanıtımına katkı sağlayan unsurları oluşturmaktadır. Bu açıdan Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı çok önemli bir hizmete ve farkındalığa hizmet edecektir” dedi.

“Katar Ticaret Odasının Türkiye’de katıldığı ilk fuar”

Geçtiğimiz ay Doha’da Katar Ticaret ve Sanayi Odasının özel davetlisi olarak toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadeniz, “Batı Karadeniz Bölümü’nün tüm manada hem Türkiye’ye yurt dışına tanıtımını amaçlayarak düzenlediğimiz Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel fuarı BAKAF2018 kapsamında 29 Nisan’da Katar Ticaret Odası ile Doha’daki merkezinde özel bir toplantı gerçekleştirdik. Katar Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkan yardımcısı Mohammed Bin Towar Al Kuwari ve genel direktör Salih Bin Hamad Al Sharqi’nin başkanlığında gerçekleşen toplantıda ekonomik ve ticari alanda yapılabilecek iş birliklerini gündeme getirip, BAKAF2018’e davetimizi ilettik. Bu toplantı sonrasında Katar Ticaret ve Sanayi Odası fuarımızda stant alma kararı verdi. BAKAF2018 birçok özelliğinin yanı sıra Katar Ticaret ve Sanayi Odasının Türkiye’de stantla katıldığı ilk fuar olma özelliğini de taşıyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Katar’ın vizyon projelerinde Türk İş adamları var"

Fuar katılımcılarının Katar ile ticari bağlantılar kurma imkanı bulacağı BAKAF2018’de Türk ve Katarlı iş adamlarının özel iş forumu organizasyonuyla da bağlarını kuvvetlendirileceğinin altını çizen Karadeniz, organizasyondaki bölgesel ve uluslararası bağlantıları Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasının gerçekleştireceğini bildirerek şunları söyledi: “129 bin 726 dolar ile geçtiğimiz yıl bireylerin kişisel servetlerinin yüzde 7 büyüdüğü dünyanın en zengin ülkesi Katar’ın, deniz taşıtları, elektrik ve elektronik ürünler, makine ve mobilya ihracatı ağırlıklı ticaretinde Türkiye önemli bir yere sahip bulunuyor. Ortalama 245 milyar dolarlık bir yatırım öngörülen Katar’ın vizyon projelerinde Türk iş adamları Katar’ın Türklere sıcak yaklaşımıyla bağlı olarak önemli bir avantaj sunuyor. BAKAF 2018 çerçevesinde Katarlı iş adamları Katar Ticaret Odası’nın destekleriyle fuarda bölgesel yatırım fırsatlarını da yakından tanımak üzere fuarda yer alacaklar. 50 futbol sahası büyüklüğündeki Mall of Qatar’ın yanı sıra Doha Metrosu, ekspres yolu, limanı, gibi çok sayıda yatırımı gerçekleştiren Katar’daki fırsatlardan ülkemiz ve bölge insanımızın da haberdar olmasına katkı sağlayacak BAKAF2018’de, Türk ve Katarlı iş adamlarını özel iş forumu organizasyonunu da Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası sağlayacak.”