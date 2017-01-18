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Katarakt oluşumunu önleyen besinler

Göz sağlığı için besin ve vitaminlerin ne kadar önemli olduğunu belirten uzmanlar, katarakt hastalığını önlemenin ise ip uçlarını verdi.

Katarakt oluşumunu önleyen besinler

18 Ocak 2017 09:51

Katarakt hastalığını önleyen besin ve vitaminler hakkında bilgi veren uzmanlar, A vitamininin ‘Kuru göz’ ve ‘Gece körlüğü’ gibi hastalıkların önlenmesinde oldukça etkili olduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Adnan İpçioğlu, "Bilhassa yaşlanma ile ortaya çıkan katarakt ve makular dejenerasyon gibi görme sorunlarının önlenmesinde vitaminler, mineraller (A, C, E, çinko, beta karoten, lutein ve zeksanthin, omega 3 ve 6) ve bazı bitkisel ürünlerin rolü oldukça fazladır. Katarakt hastalığının kesin sebebi bilinememekle birlikte katarakt olduğu zaman gözün doğal merceği bulanıklaşır ve net bir görünüm olmaz. Kataraktın tedavisi ilaçla olmamaktadır. Ancak cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir. Ancak bazı besinlerin ve vitaminlerin tüketilmesi Katarakt riskiniz azaltabilmekte ve hastalığın seyrini yavaşlatabilmektedir" dedi.

C vitaminin çok olduğu besinler arasında portakal, greyfurt, mandalina, yeşilbiber, çilek ve brokoli gibi besinlere dikkat çeken İpçioğlu, bu besinlerin tüketildiği takdirde katarakt hastalığının oluşumunu yavaşlatabileceğini söyledi. İpçioğlu, "Genel göz sağlığını korumak içinde gözümüzün her gün C vitamini alması gerekir. E vitamini içeren besinler; buğday, badem, fındık ve yer fıstığı gibi besinler gelmektedir. A vitamini ise göz gribine ve alerjilere karşı koruduğu gibi katarakt hastalığının oluşumunu engellemede yardımcı olur. Çinko minerali tüketmek çok önemlidir. A vitamin ile birlikte özellikle balık ve tüm deniz ürünleri, kabak çekirdeği ve fıstık tüketilmesi gerekir" diye konuştu.

Bursa Osmangazi Aritmi Hastanesi Aritmi Göz Kliniği doktorları ve Opr. Dr. Adnan İpçioğlu son olarak, vitaminlerin genel göz sağlığı içinde takviye kaynaklı olabileceğini ama göz sağlığıyla ilgili herhangi bir şikayette mutlaka göz doktoruna başvurulması gerektiğini söyledi. 

Etiketler: katarakt


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