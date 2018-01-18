Katar’da Türk firmalarına ayrıcalık

Katar’ın en büyük fuar merkezi Doha Exhibition and Convention Center'da düzenlenen fuarın açılışı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı H.E. Sheikh Ahmed Bin Jassim Al Thani, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan tarafından gerçekleştirildi.

Türk firmalarının çıkarma yaptığı Expo Turkey By Qatar’a sektörlerinin öncüsü şirketlerle birlikte yaklaşık 112 Türk firması katıldı. Fuarın ilk gününde 1600’ün üzerinde ikili iş görüşmesi yapılırken, iki ülke firmaları arasında 60 milyon doları aşan ihracat anlaşmalarına imza atıldı.

Son yıllarda atılan ortak ticari ve ekonomik adımlarla bölgenin yükselen iki ülkesi olarak dikkat çeken Türkiye ile Katar, iş dünyasının öncü şirketlerini bir araya getiren Expo Turkey by Qatar fuarında buluştu. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen fuara 7 ana sektörden lider firmalar katılırken özellikle Türk gayrimenkul ve inşaat şirketleri Katar’a yoğun ilgi gösterdi.

Türk şirketlerine ve ürünlerine Katar’da yoğun ilgi

Açılışta konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Katar'a Türk şirketleri adeta çıkarma yaptı. Katar'da Türk mallarına ve şirketlerine karşı büyük bir ilgi var. Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi Katarlı mevkidaşlarımız Türk şirketlere öncelik tanıyacaklarını bizzat ifade ettiler. Bununla ilgili zaten firmalarımız görüşüyorlar ve önemli projeler gerçekleştiriyor” dedi.

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı H.E. Sheikh Ahmed Bin Jassim Al Thani ise yaptığı açıklamada, "Katar'ın kapısı Türk şirketlerine her zaman açık. Türk yatırımcıları Katar’a bekliyoruz. Türk şirketlerine ayrıcalık tanıyoruz ve bundan sonraki süreçte yeni ayrıcalıklar için değerlendirmeler yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Fuarın ilk gününde 60 milyon dolarlık ihracat anlaşması

Geçtiğimiz yıla göre rekor katılımla büyük ilgi gören fuarın ilk gününde 60 milyon doların üzerinde ürün ihracat anlaşması imzalanırken iki ülke arasındaki 5 milyar dolarlık ihracat hedefine yönelik yeni adımlar atıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da Türk ve Katarlı iş adamlarına yatırımları artırmaları çağrısında bulundu. Kaan, başta Girişim Sermayesi Fonu ve Tarımsal Yatırım Fonu olmak üzere Türkiye'nin farklı alanlarda sağladığı fırsat ve imkanlarından yararlanılması gerektiğini belirtti. Katar'ın 21 milyar dolar yatırım ile Türkiye'de 4'üncü sırada yer aldığını söyleyen Abdurrahman Kaan dış ticaret hacmi 25 milyon dolardan 700 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

5 milyar dolarlık yatırım fırsatı

Türkiye ve Katar arasındaki stratejik ortaklığa önemli katkı sağlayan 2. Expo Turkey by Qatar bu yıl MÜSİAD’ın ana partnerliğinde Türk Hava Yolları, Turkuvaz Medya, TRT World, Emlaktasondakika.com ve Wishne’nin destekleriyle gerçekleşiyor. İki ülke arasındaki yatırımların odağındaki 7 ana sektörden lider firmalar yer alırken, Türkiye’den özellikle gayrimenkul ve inşaat şirketleri 5 milyar dolarlık yatırım fırsatı sunan Katar’a yoğun ilgi gösterdi.

Mehmet Ömer Kılıç