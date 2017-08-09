Katar’dan 80 ülkeye vize muafiyeti

Körfez ülkeleri tarafından 2 aydır boykot edilen Katar, 80 ülkenin vatandaşlarına hava taşımacılığı ve turizmi teşvik etmek üzere vizesiz giriş yapmalarına izin veren bir program uygulanacağını ilan etti.

Uygulamaya göre 33 ülkenin vatandaşları 180 gün boyunca ülkede kalabilecek ve diğer 47 ülkenin vatandaşları ise 30 güne kadar ülkede kalma hakkına sahip olacak. Katar Turizm Otoritesi Turizm Geliştirme Sektörü Başkanı Hasan el İbrahim, düzenlediği basın toplantısında, "Vize muafiyeti, Katar'ı bölgedeki en açık ülke haline getirecek” dedi.

İbrahim, incelemelerin devam edeceğini ve listeye aşamalı şekilde yeni ülkelerin ekleneceğini belirtti.

Katar’ı terörizmi desteklemek ve İran ile yakın bağlar kurmakla suçlayan Petrol devi Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri 5 Haziran'da Katar'a boykot uyguladı ve ülkenin tüm ulaşım bağlantılarını durdurdu. Katar ise suçlamaları reddetmişti.