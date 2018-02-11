Diğer
Kategoriler

Katar’dan Afrin’deki Mehmetçik’e destek klibi

Katar Türk Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından Afrin’de görev yapan Mehmetçik’e destek için klip hazırlandı.

Katardan Afrindeki Mehmetçike destek klibi

11 Şubat 2018 10:33
Katar’dan Afrin’deki Mehmetçik’e destek klibi - Tıkla İzle

Katar’da Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği destekleriyle yürütülen kampanyada, Zeytin Dalı Harekatı’ndaki askerlere moral vermek için çekilen klibin yanı sıra mektup ve resim kampanyası da düzenlendi.

İdareci, öğretmen ve öğrencilerin rol aldığı klipte, okul müdürü Mehmet Ali Kartosun, dünyanın neresinde olursa olsun Türk askerlerine dua ve destek amaçlı tüm yüreklerin birleştiğini, Türkiye’nin bu coğrafya için bir ümit olduğunu söyledi. Karatosun, “Öğrencilerimizde milli ve manevi duyguları arttırmak, TSK’ya ve Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak, öğrenci ve velilerimiz arasında harekata dair farkındalık oluşturmak bu kampanyanın en önemli hedefleriydi. Öğretmen ve öğrencilerimizin gayret ve özverileriyle güzel bir çalışma oldu. Umarım Afrin’deki yiğitlerimize karınca misali bir nebze olsun moral desteği sağlayabiliriz” diye konuştu.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç