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Katar'dan Gazze'ye 150 milyon dolarlık yardım

Katar'dan Gazze'ye 150 milyon dolarlık yardım
Katar'dan Gazze'ye 150 milyon dolarlık yardım

Katar, Gazze’ye 150 milyon dolarlık para yardımında bulundu.

Katar tarafından finansa edilen elektrik santraline ikmal için yakıt yüklü tankerlerin Gazze'ye gönderilmesinin ardından, Katar bugün de para yardımında bulunduğunu açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Katar Kalkınma Fonu aracılığıyla insani krizi hafifletmek için, kuşatılmış Gazze Şeridi'ne 150 milyon dolar bağış yapıldığı belirtildi. 

Gazze'de 2 milyon kişi, içme suyu sıkıntısı ve düzenli elektrik kesintileri nedeniyle zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ediyor. Yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze'de konutlara günde yalnızca 4 saat elektrik veriliyor. 

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