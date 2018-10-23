Katar'dan Kaşıkçı açıklaması: Herkes için uyarı olmalı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğuna giren ve kendisinden haber alınamayan Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Katar'dan açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hâtır, “Kaşıkçı'nın öldürülmesi herkes için uyarı olmalı” ifadesini kullandı.

Türkiye'nin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sürecine güvendiklerini kaydeden el-Hâtır, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin, Kaçıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ortak soruşturma deklarasyonu çıkarmalarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kaşıkçı olayının Katar-Suudi Arabistan ilişkisini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya, “Hiçbir şeyin değişemeyeceğini tahmin ediyorum” yanıtını veren el-Hâtır, Kaşıkçı'nın ailesine ve dostlarına başsağlığı diledi.